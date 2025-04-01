Главные новости к утру 1 апреля

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести пошлины против России, если руководство РФ не согласится на мирное урегулирование конфликта на Украине. «Я не хочу вводить вторичные пошлины на его (Владимира Путина) нефть, но, я думаю, это то, что я мог бы сделать, если он не сделает работу»,— сказал господин Трамп. Он выразил надежду, что президент России пойдет на заключение договоренностей.

Экспорт угля в марте значительно сократился сразу в нескольких крупных портах России, а наибольшее снижение фиксируется на северо-западе страны. Поставки на зарубежные рынки становятся убыточными для компаний, у которых нет собственных перевалочных мощностей. На этом фоне некоторые участники отрасли отмечают, что внутренний рынок становится более привлекательным.

Американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, запустила корабль Crew Dragon с космическими туристами на орбиту. Экипаж миссии Fram2 пролетит над полюсами Земли на высоте 425-450 км. Главным спонсором полета стал китайский бизнесмен и исследователь Чун Ван с Мальты. Сколько господин Ван потратил на полет — неизвестно, стоимость сделки не разглашается. В состав экипажа также вошли: режиссер из Норвегии Яннике Миккельсен, австралийский исследователь Эрик Филипс и первая женщина-космонавт из Германии Рабеа Рогге. Они отправились в космос в первый раз.

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме 31 марта заявил, что Соединенные Штаты поддерживают каналы коммуникации с Северной Кореей. Он допустил, что на каком-то этапе он может пойти на контакт с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «У нас отличные отношения. И да, коммуникация ведется,— сказал господин Трамп.— Да, возможно, мы что-нибудь сделаем в какой-то момент».

Вооруженные силы Китая 1 апреля начали учения вокруг острова Тайвань, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования армии КНР Ши И. В учениях задействованы сухопутные и ракетные войска, военно-морской флот и воздушные силы. Военнослужащие отрабатывают получение комплексного контроля, блокировку ключевых путей и районов.

Размер региональной материальной помощи гражданам, заключившим контракт для участия в специальной военной операции, в Приморском крае с 1 апреля увеличивается на 500 тыс. руб., до 2,1 млн руб. «В совокупности размер региональной и федеральной выплат составит 2,5 млн руб»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Сбербанк (MOEX: SBER) объявил о снижении с 1 апреля ставок по ипотеке на покупку первичного и вторичного жилья на 1,5 процентных пункта, а также на 2 процентных пункта — по программе «Строительство жилого дома». Минимальная ставка с учетом всех действующих скидок на покупку новостройки составит 25,4%, на приобретение вторичной недвижимости — 25,8%.