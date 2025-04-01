Армия Китая начала учения вокруг острова Тайвань

Вооруженные силы Китая 1 апреля начали военные учения вокруг острова Тайвань, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования армии КНР Ши И. В учениях задействованы сухопутные и ракетные войска, военно-морской флот и воздушные силы.

«Это серьезное предупреждение и мощный сдерживающий фактор для сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня»,— заявил Ши И (цитата по ТАСС). По его словам, на учениях военнослужащие отрабатывают получение комплексного контроля, блокировку ключевых путей и районов.

30 марта по информации The Washington Post, министр обороны США Пит Хегсет переориентировал армию США, сделав ставку на сдерживание Китая от захвата Тайваня. Согласно документу, с которым ознакомилось издание, возможное вторжение Китая на Тайвань рассматривается США как эксклюзивный сценарий, который должен быть приоритетом для армии. Документ предполагает размещение вблизи Тайваня дополнительных подводных лодок армии США, бомбардировщиков, беспилотных кораблей и контингента.