В Приморье выплаты участникам СВО увеличили до 2 млн рублей

Размер региональной материальной помощи гражданам, заключившим контракт для участия в специальной военной операции, в Приморском крае с 20 февраля увеличивается на 600 тыс. руб., до 1,6 млн руб.

«В Приморском крае для тех, кто заключил контракт с 20 февраля 2025 года на участие в специальной военной операции, увеличен размер материальной помощи. Теперь размер выплаты составит 2 млн руб.»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. Уточняется, что размер региональной выплаты составит 1,6 млн руб., федеральной — 400 тыс. руб.

Получателями выплаты станут граждане, заключившие контракт военнослужащего и назначенные «на воинские должности в воинские части, принимающие участие в СВО или выполняющие задачи по отражению вооруженного вторжения, а также в ходе вооруженной провокации».

Это уже второе увеличение размера региональный выплаты в Приморье в текущем году. В январе она выросла с 800 тыс. до 1 млн руб. В мае прошлого года губернатор Приморья Олег Кожемяко говорил, что в СВО принимают участие 50 тыс. жителей края.

Алексей Чернышев, Владивосток