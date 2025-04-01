В Ярославской области сократили четыре тысячи чиновников за два года

В Ярославской области за два последних года сократили более 4 тыс. государственных и муниципальных служащих. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ-Ярославль Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ-Ярославль

Господин Бабуркин принял участие в конференции областной организации профсоюза работников госучреждений. Он рассказал, что в числе традиционных тем остаются вопросы зарплаты, оздоровления и охраны труда, но появилась и новая проблема — «масштабные сокращения работников».

«Только за прошедшие два года в отрасли сокращено более 4-х тысяч государственных и муниципальных служащих. Большие сокращения прошли в областной службе занятости населения, из 343 сотрудников осталось 70»,— говорится в сообщении аппарата уполномоченного.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе прошло уже несколько волн сокращений в органах власти. В частности, в мэрии Ярославля и ее подразделениях в 2024 году состав работников был уменьшен на 51 штатную единицу. Губернатор Михаил Евраев на пресс-конференции 13 марта объяснил, что оптимизация продолжится во всех подведомственных сферах, где есть лишний управленческий и вспомогательный аппарат.

Алла Чижова