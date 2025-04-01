Теплая зима снизила спрос на такси, но цены не падают

В начале 2025 года число поездок на такси в России сократилось на 2% г/г, подсчитала «Платформа ОФД» по запросу «Ъ». В Москве и Петербурге спрос, напротив, вырос на 5% и 3% из-за деловой активности. Однако снижения цен ждать не стоит: перевозчики сталкиваются с ростом затрат и дефицитом водителей.

Средний чек по стране вырос на 7%, до 616 руб., в столице — на 8%, до 825 руб. В 2024 году рост был вдвое выше (12–13%). «Мягкая зима сократила вызовы такси, люди чаще пользовались личными авто и общественным транспортом», — поясняют в «Максиме».

Ключевые факторы роста цен — удорожание автокредитов, утилизационный сбор и расходы на топливо. «Лизинг и покупка машин стали дороже, а дефицит водителей сохраняется», — отмечает Ирина Зарипова из Общественного совета по такси.

Несмотря на замедление инфляции в отрасли, снижения тарифов не предвидится. Более того, экономический спад может сделать такси менее доступным для населения.

Подробнее об этом — в материале «Столицы подсели на такси».