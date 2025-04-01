SuperJob: зарплата специалистов по кибербезопасности достигает 1 млн руб.

Согласно данным исследования SuperJob, с которыми ознакомился «Ъ», в области кибербезопасности в России наблюдается снижение числа вакансий на 9% в период с марта 2024 года по март 2025 года, несмотря на общий рост зарплат. Максимальная зарплата директора по кибербезопасности достигла 1 млн руб., средняя — 500 тыс. руб. (рост на 11%). Руководители отделов информационной безопасности могут рассчитывать на 350 тыс. руб. (рост на 6%), а специалисты — на 230 тыс. руб. (рост на 10%).

Исследователи также отмечают, что тенденция характерна и для рынка IT в целом: фокус смещается с массового найма к поиску узкоспециализированных senior-специалистов. В топ-5 отраслей, где такие кадры наиболее востребованы, вошли информационные технологии, банки, услуги для бизнеса (логистика, маркетинг и реклама, консалтинг и пр.), ритейл и госорганизации. Больше всего вакансий для ИБ-специалистов в марте 2025 года работодатели разместили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, а также в Свердловской области и Татарстане.

Ситуация на рынке кибербезопасности также изменилась в условиях высокой ключевой ставки, что затруднило работу компаний и замедлило рост. В 2025 году не стоит ожидать значительного увеличения числа вакансий с высокими зарплатами, что подтверждается недавними случаями сокращений специалистов, сказал собеседник «Ъ» на рынке кибербезопасности. В то же время, данные HH.ru показывают, что общее число предложений на рынке кибербезопасности за год увеличилось на 5%, достигнув 5,1 тыс. вакансий.

Подробнее — в материале «Ъ» «ИБ-опыт, сын зарплаты трудной».