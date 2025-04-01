Держи возраст шире

Всемирная организация здравоохранения не пересматривала возрастные границы молодости и не имеет «стандартизированных общеорганизационных возрастных групп». Об этом “Ъ” сообщили в главном офисе организации в Женеве. О том, что границы якобы пересмотрены, накануне сообщили многие СМИ. Вместе с тем предложения «поднять возраст молодежи» звучат регулярно, 31 марта на эту тему высказался и глава Минздрава Михаил Мурашко: он допустил увеличение возраста молодежи в РФ. Такие дискуссии небезосновательны, говорят опрошенные “Ъ” эксперты, все больше людей после 35 лет чувствуют себя молодо, период взросления становится все более растянут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Глава Минздрава Михаил Мурашко в ответ на вопросы СМИ поддержал идею повышения возрастного предела, до которого граждане считаются молодежью. Сейчас по закону «О молодежной политике в РФ» к ней относится «социально-демографическая группа лиц» в возрасте от 14 до 35 лет. Ранее председатель правления российского движения детей и молодежи «Движение первых» Артур Орлов заявил, что порог стоит поднять с 35 лет «хотя бы до 40 лет». «Это предложение вполне рациональное, поэтому поддерживаем»,— ответил господин Мурашко, комментируя идею (цитата по ТАСС).

Комментируя слова главы Минздрава, многие СМИ ссылались на то, что накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) якобы пересмотрела возрастные границы и теперь понимает под молодежью людей от 25 до 44 лет. “Ъ” направил запрос в головной офис ВОЗ в Женеве, там опровергли изменение классификации. «У ВОЗ нет стандартизированных общеорганизационных возрастных групп,— заявили “Ъ” в организации.— Возрастные группы, используемые для регистрации и представления данных о здоровье, могут сильно различаться в зависимости от региона и даже страны. Эти группы определяются особенностями заболеваемости, смертности и рисков для здоровья, а также возможностями для профилактики и вмешательства в болезнь».

Дискуссия об увеличении возраста граждан, которых можно отнести к молодежи, ведется в России уже не первый год. В ноябре 2024 года глава российского Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова говорила, что возрастные границы молодежи в будущем могут расшириться из-за увеличения продолжительности жизни.

Об этом же говорят и опрошенные “Ъ” эксперты: они не видят ничего удивительного в том, что многие сегодня чувствуют себя молодо после сорока.

Если человек занимается спортом, соблюдает режим работы и отдыха, правильно и разнообразно питается, вовремя проходит медицинские обследования, социально активен, то высока вероятность того, что и после 35 лет он будет чувствовать себя здоровым и бодрым, указывает терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Татьяна Симонова.

Кардиолог, главный врач «Скандинавского центра здоровья» Наталья Гаврилова говорит, что врачи отмечают рост интеллектуальной активности с возрастом. «Обучение, смена профессии, личностное развитие — все это сегодня происходит и после 40 лет,— комментирует эксперт.— Современные пациенты не только дольше сохраняют когнитивные способности, но и чаще остаются включенными в общественные и профессиональные процессы». Она отмечает, что все больше женщин становятся матерями в возрасте ближе к пятидесяти — как с помощью ЭКО, так и естественным путем: «Сегодня, когда медицина ориентируется не только на цифры в паспорте, но и на реальное состояние организма, понятие "молодость" все больше смещается в сторону функционального подхода. Активная и осознанная жизнь после 35 лет — это не исключение, а все более частый сценарий».

Вслед за ростом ожидаемой продолжительности жизни и сокращением смертности происходят и социокультурные изменения, говорит старший научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова. «Увеличиваются средний возраст вступления в брак, возраст рождения первого ребенка, получение образования становится более растянутым во времени»,— поясняет она. Таким образом, продолжает эксперт, меняется и социальная норма, понимание периода молодости: это не только про биологический возраст и здоровье, но и про ощущение. «Проще говоря, сегодняшний 40-летний человек — это не тот же 40-летний человек, что десять или двадцать лет назад,— указывает госпожа Чурилова.— У него лучше здоровье, его ждет больше лет жизни впереди, что, несомненно, отражается на его экономическом и демографическом поведении».

Наталья Костарнова, Алена Миклашевская