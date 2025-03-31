Главные новости за 31 марта. Воронеж, Курск, Тамбов, Белгород

Защите воронежского политтехнолога отказали в возврате дела прокурору.

На рисовавшего граффити в курской Судже рэпера Акима Апачева составили протокол.

Первышов поручил проверить тамбовское минтранспорта из-за непринятых работ.

В Белгороде бывшую замминистра ЖКХ осудили за получение взятки.

Хинштейн: предыдущие власти замалчивали проблему курских обманутых дольщиков.

Структура воронежской ГК «Благо» взыскала почти 1 млрд с петербургской компании.

Семьи погибших на СВО курян могут освободить от уплаты транспортного налога.

Белгородские власти столкнулись с трудностями при выплате средств переселенцам.