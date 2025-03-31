Семьи погибших на СВО курян могут освободить от уплаты транспортного налога

Курский обмудсмен по правам человека Владимир Фирсов на заседании облправительства предложил распространить действие закона об освобождении от уплаты транспортного налога на членов семей погибших участников СВО. По его словам, 20 марта в Курской облдуме рассмотрели проект закона об освобождении от налога только самих участников спецоперации.

Врио губернатора Александр Хинштейн поддержал распространение закона на семьи погибших военных и попросил чиновников ускорить работу в этом вопросе. Он также пообещал, что на этой неделе соответствующий законопроект будет внесен в облдуму.

В ноябре 2024 года в Липецкой области семьи погибших на СВО военных освободили от уплаты транспортного налога. В Тамбовской области депутаты облдумы также внесли поправки в закон о транспортном налоге, согласно которым участники СВО и их семьи могут быть освобождены от уплаты этого налога на три года — с 1 января 2025-го по 31 декабря 2027-го.

Егор Якимов