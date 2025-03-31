На рисовавшего граффити в курской Судже рэпера Акима Апачева составили протокол

Управление МВД России по Курской области составило протокол о мелком хулиганстве (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ, до 100 тыс. руб. штрафа) на рэпера Акима Апачева, который рисовал граффити с нецензурными словами на зданиях в Судже. Об этом сообщили в ведомстве. Административное дело было передано в суд.

Полицейские ознакомились с видео, на котором господин Апачев совершает незаконные действия. Они установили его личность и местонахождение. Так как рэпер не проживает в Курской области, его вызвали в ближайший отдел полиции, где получили объяснения. В рамках полицейской проверки также была проведена лингвистическая экспертиза.

Видео, где Апачев приехал в освобожденную Суджу и начал закрашивать граффити ВСУ и рисовать собственные с оскорблениями в адрес украинских военных, было размещено 22 марта в Telegram-канале Wargonzo.

Рэпер уже дважды извинялся перед жителями региона за свой поступок. Последний раз он заявил у себя в Telegram-канале, что «готов нести ответственность» и всегда «тепло относился к Курской земле»: «Сожалею, что выбрал неверную лексическую форму выражения своей поддержки». Ранее Апачев выложил ролик, где пояснял, что «не хотел никого обидеть».

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн резко отреагировал на поступок Апачева, назвав его «наглой провокацией в условиях, когда все силы направлены на удержание людей в безопасных районах». Предполагалось, что рэпера привлекут к ответственности за нарушение запрета на въезд в приграничный район, использование ненормативной лексики и порчу имущества. Позже в своем Telegram-канале господин Хинштейн выложил опрос для жителей региона о том, принимают ли они извинения рэпера. Большинство проголосовавших в нем (87%) заявили, что «не верят» в них.

Егор Якимов