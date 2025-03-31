Белгородские власти столкнулись с трудностями при выплате средств переселенцам

Министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина на оперативном совещании сообщила трудностях с выплатой оставшихся 460,6 млн руб. из федерального транша на 2,5 мрлд руб. 75 собственникам утраченного при обстрелах жилья. Согласно ее докладу, по 26 домовладениям (259,5 млн руб.) утоняются данные, а по остальным потребуется неопределенное время на решение проблем.

Так, владельцы 22 домовладений (56,7 млн руб.) находятся за пределами региона — на СВО или на вахте. Еще 15 собственников (64,9 млн) судятся за увеличение площади положенного жилья, семеро (31,5 млн) ждут вступления в наследство, место проживания пяти (30,2 млн) не установлено.

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что решения судов можно ждать и полгода, а также напомнил, что вступление в наследство происходит через полгода после гибели гражданина. Он сказал, что федеральные власти могут быть недовольны долгим расходованием средств, поэтому предложил перераспределить 56,7 млн и 31,5 млн руб. «на те дома, по которым мы понимаем квадратуру, есть согласие собственников, где люди готовы и ждут новое жилье». При этом он заявил, что после вступления решений судов в законную силу направит в федеральный центр заявку на новый транш.

По ситуации с белгородцами, находящимися за пределами региона, губернатор поручил предлагать им оформлять доверенность на близких. Госпожа Козлитина добавила, что этот процесс уже идет. Также Вячеслав Гладков поручил ей еще в течение десяти дней попытаться установить местонахождение пяти упомянутых собственников, после чего, в случае неудачи, распределить средства по аналогии с ожидающими решения судов или вступления в наследство.

На прошлой неделе 83 белгородских семьи получили порядка 500 млн руб. на покупку нового жилья, 78 человек оформили соответствующее право собственности, еще по 23 работа перешла в стадию оформления. Также 83 белгородца выбирают новое жилье. На этой неделе планируется перечислить 260 млн руб. на спецсчета еще 26 граждан.

По данным на конец 2024 года, с начала СВО Белгородской области направили 41 млрд руб. федеральной поддержки. 20,3 млрд руб. из них выделили в 2023 году, в том числе 9,4 млрд на переселение мирных жителей и 1 млрд на восстановление жилья.

Алина Морозова