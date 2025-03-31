Первышов поручил проверить тамбовское минтранспорта из-за непринятых работ

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов на оперативном совещании поручил провести проверку министерства автодорог и транспорта региона из-за непринятых областным «Тамбовавтодором» работ на 84,6 млн руб. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Он пояснил, что в 2023 году «Тамбовавтодор» заключил контракт с воронежским ООО «Газ ресурс» на ремонт автодороги «Каспий» — подъезд к Котовску. Компания выполнила работы, но заказчик отказался их принимать и оплачивать. Тогда подрядчик обратился в арбитражный суд региона с иском о взыскании долга.

Из картотеки арбитражных дел следует, что в декабре 2024 года суд обязал взыскать с «Тамбовавтодора» 84,6 млн руб. Господин Первышов добавил, что дополнительно к этой сумме может быть начислена неустойка в 25 млн руб.

«На облбюджет лягут дополнительные финансовые обязательства. Это существенная сумма, которую мы можем просто потерять и не потратить на решение существующих проблем. Поручил разобраться, кто давал команду не принимать эти работы, а затем обжаловать решение суда первой инстанции»,— отметил глава региона.

Егор Якимов