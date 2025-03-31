Хинштейн: предыдущие власти замалчивали проблему курских обманутых дольщиков

Власти Курской области, работавшие до назначения Александра Хинштейна на пост врио губернатора, «утаили» от федерального центра проблему 80 жителей Курска и Железногорска, которые оплатили жилье, но не получили квартир. Об этом глава региона заявил на заседании облправительства. Адреса квартир обманутых дольщиков не были включены в единый реестр проблемных объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Безусловно, мы найдем решение и обеспечим людей жильем. Застройщики, которые допустили это, ответят. Ситуация, когда во всей стране проблему дольщиков закрыли еще в 2023 году, а в Курской области власти пытались стыдливо замолчать, недопустима»,— сказал господин Хинштейн.

Он добавил, что на одном из проблемных объектов будет проведено выездное совещание с участием не получивших квартир людей. Глава региона также отметил, что с 2006 по 2016 годы возглавлял рабочую группу «Единой России» по решению проблем обманутых дольщиков, но «информации о ситуации в Курске в отличие от соседней Орловской области не было».

На прошлой неделе Александо Хинштейн подписал закон, направленный на поддержку обманутых дольщиков. Отмечалось, что документ предоставляет курянам гарантии в восстановлении их нарушенных прав и определяет меры поддержки.

Егор Якимов