Суд аннулировал лицензию компании «СИГМА» на обращение с отходами

Петербургский суд принял решение аннулировать лицензию на обращение с отходами ООО «СИГМА», об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры. Причиной для такого решения стал сброс жидких отходов в систему канализации у дома 20 по Ново-Никитинской улице. Это сделал водитель автоцистерны компании. Его привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ и выписали штраф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На снимке водитель, сливавший жидкие отходы в канализацию

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга На снимке водитель, сливавший жидкие отходы в канализацию

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Следом природоохранная прокуратура вместе со специалистами ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и городского комитета по природопользованию начали проверку организации. Выяснилось, что у компании есть лицензия на осуществление деятельности по обращению с отходами. Однако площадка лицензиата, предназначенная для обезвреживания отходов, фактически не функционировала.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что более 15 тонн опасных отходов собрали за неделю экологические службы Петербурга.

Андрей Маркелов