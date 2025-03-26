Суд аннулировал лицензию компании «СИГМА» на обращение с отходами
Петербургский суд принял решение аннулировать лицензию на обращение с отходами ООО «СИГМА», об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры. Причиной для такого решения стал сброс жидких отходов в систему канализации у дома 20 по Ново-Никитинской улице. Это сделал водитель автоцистерны компании. Его привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ и выписали штраф.
На снимке водитель, сливавший жидкие отходы в канализацию
Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга
Следом природоохранная прокуратура вместе со специалистами ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и городского комитета по природопользованию начали проверку организации. Выяснилось, что у компании есть лицензия на осуществление деятельности по обращению с отходами. Однако площадка лицензиата, предназначенная для обезвреживания отходов, фактически не функционировала.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что более 15 тонн опасных отходов собрали за неделю экологические службы Петербурга.