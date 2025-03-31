«В клубных домах меньше квартир, а территория более эксклюзивная»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как отличается стоимость квадратного метра в высотных и клубных домах в премиум-сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Одно из важнейших качеств элитной недвижимости — это приватность. Несмотря на высокую стоимость, состоятельные клиенты все чаще выбирают уединение клубных домов. По данным специалистов компании Whitewill, в премиум-сегменте в домах до десяти этажей цена квадратного метра в среднем на 65% выше, чем в многоэтажных комплексах: 1,5 млн руб. против 925 тыс. руб. Разница в абсолютном выражении составляет около 605 тыс. руб.

Разница в стоимости квадратного метра между клубными домами и высотными проектами премиум-сегмента объясняется ограниченным предложением малоэтажного строительства и высокой стоимостью земли в центральных локациях. В клубных домах меньше квартир, а территория зачастую более эксклюзивная. В высотных комплексах, напротив, большее количество квартир и более масштабная застройка могут размывать среднюю стоимость квадратного метра. Также важно отметить, что в целом премиальные проекты расположены в широком спектре локаций. Поэтому если сравнивать объекты одного уровня в одном районе, разрыв в ценах будет не столь значительным, отмечают брокеры.

Сейчас в городе представлено 59 жилых комплексов премиум-класса. Из них девять камерных, это 15% от всего предложения. В делюкс-классе, напротив, все объекты (их 39) относятся к клубным домам. Клубные дома традиционно сконцентрированы в Центральном округе, где градостроительные требования предписывают зданиям соответствовать исторической застройке. По данным экспертов компании Level Group, наиболее часто клубные малоэтажные дома встречаются в Хамовниках, чуть реже в Тверском районе и на Якиманке. Всего на эти три локации приходится около 45% предложения.

Светлана Бардина