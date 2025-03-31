Третий по величине в мире производитель стали завершил год с убытком $1 млрд

Китайская Angang Steel завершила 2024 год с чистым убытком в размере 7,12 млрд юаней ($981 млн), следует из заявления компании. Это вдвое хуже результата компании за 2023 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: dycj / Imaginechina / Imaginechina / AFP Фото: dycj / Imaginechina / Imaginechina / AFP

Angang Steel — третий по величине в мире производитель стали. Компания страдает от непростых экономических условий в самом Китае, где наблюдается не только тяжелейший кризис в секторе недвижимости, но и падение потребительского спроса в целом. «В 2024 году сталелитейная промышленность столкнулась с дальнейшим ухудшением рыночных условий»,— говорится в заявлении в адрес Гонконгской фондовой биржи.

Учитывая непростые экономические условия, спрос на сталь в стране оставался слабым на протяжении большей части 2024 года. В результате производители наращивали долговые обязательства, а количество сталелитейных компаний, несущих убытки, достигло рекордной отметки, отмечает Bloomberg.

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Кирилл Сарханянц