Неизвестный открыл стрельбу с крыши дома в Мурманске

В Мурманске неизвестный открыл стрельбу с крыши девятиэтажного дома. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о работе силовиков на месте происшествия. Он также рекомендовал местным жителям погасить свет и отойти от окон.

«В Мурманске на Кольском, 10 — стрельба. По предварительным данным, неизвестный ведет огонь с крыши дома. Работают силовики … Особо прошу не снимать и не выкладывать в сеть работу наших силовиков, а также доверять только проверенной информации»,— написал Андрей Чибис в Telegram-канале.

Официальной информации о пострадавших не поступало. ГТРК «Мурман» передает, что место происшествия оцеплено. Все дороги в районе дома, с которого ведется стрельба, перекрыты. Расставлены блокпосты.