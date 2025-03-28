LG Electronics протестировали перезапуск завода в России

Южнокорейская LG Electronics провела пробный перезапуск завода в России, сообщили в компании. Речь идет о московском предприятии по производству электроприборов. Это необходимо, чтобы предотвратить износ простаивающего оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Hong-Ji / File Photo / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / File Photo / Reuters

«Ситуация российского филиала LG Electronics заключается в том, что, в отличие от Hyundai, вопроса о продаже филиала и других подобных вопросов не возникало. После начала конфликта (на Украине.— “Ъ”) производство было приостановлено, однако когда появились признаки возможного прекращения конфликта, в компании начали беспокоиться о коррозии оборудования на местных объектах, поэтому было принято решение провести пробный перезапуск»,— пояснил «РИА Новости» представитель LG.

По его словам, решение о дальнейшей работе российского филиала LG зависит не только от позиции компании, но и от межправительственных договоренностей. Поэтому предприятие ожидает заключения южнокорейского правительства и внимательно следит за развитием ситуации на Украине.

Сегодня стало известно о планах LG и Samsung вернуться на российский рынок. В частности, гендиректор LG Electronics Чо Джу Ван заявил, что компания по-прежнему «осторожна, поскольку война еще не закончилась», однако может возобновить работу после снятия санкций. Такими же намерениями поделились в Samsung.