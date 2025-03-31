Бывшему чиновнику эпизодов не пожалели

Суд в Липецке продлил срок ареста бывшему главе департамента Минсельхоза и одному из руководителей «Росагролизинга» Олегу Донских, задержанному после 12 лет розыска по обвинению в хищении средств этой компании. На финальной стадии расследования к уже имевшимся в деле пяти эпизодам мошенничества добавились еще четыре, а сумма ущерба возросла на 1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Донских

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС Олег Донских

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Решение об очередном продлении меры пресечения в виде содержания под стражей 56-летнему Олегу Донских принял на днях Советских райсуд Липецка, удовлетворив таким образом ходатайство следователей областного УМВД. Сам обвиняемый в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) экс-чиновник Минсельхоза и его адвокаты возражали, но вряд ли всерьез рассчитывали на благополучный для них исход заседания суда. Дело в том, что за несколько дней до слушаний следователи объявили господину Донских, что к инкриминированным ему ранее пяти преступным эпизодам добавились еще четыре. Поэтому в суде они обосновывали ходатайство о продлении ареста «особой сложностью» расследования, установлением «фактических обстоятельств» событий почти 20-летней давности и тем, что результаты судебно-бухгалтерской экспертизы были получены лишь накануне.

Материалы, касающиеся новых эпизодов, по данным “Ъ”, поступили к следователям липецкой полиции из следственного отдела регионального УФСБ. Все они касаются событий 2008–2009 годов, речь в них идет о частичном неисполнении договорных обязательств лицами, в том числе неустановленными, из руководства ООО «Когорта», ДСК «Романово», ООО «Межрегионторг», ООО «Липецкая земля» и ООО «ТД "Русь"» по контрактам, заключенным с «Росагролизингом», на поставку и лизинг сельскохозяйственного оборудования и уборочной техники. Следствие по ним было начато в Москве еще в 2011 году «по фактам хищения средств и сельхозоборудования "Росагролизинга"». В упомянутый период Олег Донских занимал пост руководителя филиала компании в Центральном федеральном округе (ЦФО). Позже он вслед за главой «Росагролизинга» Еленой Скрынник перешел в Минсельхоз РФ: она стала министром, а он возглавил департамент административной работы и внешних связей.

Пока по четырем новым эпизодам, как стало известно “Ъ”, сумма, переведенная коммерсантам, составляет 1,224 млрд руб., из которых «Росагролизингу» было возвращено более 200 млн руб.

Как рассказывал ранее “Ъ”, в 2012 году обвинение в хищении у «Росагролизинга» и Россельхозбанка около 2 млрд руб., выделенных на строительство спиртзавода, элеватора и молочной фермы, было предъявлено следователями ГУ МВД по ЦФО предпринимателям Сергею Бурдовскому и Игорю Коняхину из ТД «Русь». Их арестовали, а потом осудили в Правобережном суде Липецка на 9 лет и 11 лет 6 месяцев лишения свободы соответственно. Стоит отметить, что столь серьезные сроки наказания им были назначены несмотря на то, что, по некоторым данным, буквально за день до окончания расследования оба ранее отрицавших свою вину бизнесмена неожиданно согласились с предъявленным обвинением. Они заключили сделку с прокурором, дав показания как на себя, так и на Олега Донских. Оба уже вышли на свободу, но вынесенный им обвинительный приговор может иметь преюдиционное значение и при рассмотрении в суде дела Олега Донских.

Между тем материалы в отношении господина Донских выделили в отдельное производство, причем в них он указывался как организатор аферы. Олегу Донских предъявили обвинение, причем заочно — из Минсельхоза к тому моменту он уже ушел. Останкинский райсуд Москвы его также заочно арестовал. 12 лет экс-чиновник числился в розыске, а задержали его сотрудники ФСБ прошлым летом.

Адвокат экс-чиновника Дим Юнусов заявил “Ъ”, что даже с появлением новых эпизодов окончательное обвинение Олегу Донских пока не сформировано. «Думаю, что в самые ближайшие дни следователи завершат калькуляцию и подытожат сумму ущерба, который якобы нанес Олег Викторович Донских своими действиями»,— сообщил защитник. Он также отметил, что его подзащитный свою причастность к каким-либо преступлениям категорически отвергает. Его позиция заключается в том, что он руководил обособленным филиалом «Росагролизинга» в Липецке, но при этом не был связан с организациями, с которыми заключались упоминаемые в уголовных делах договоры. Подписи же на документах ставили бывшие руководители «Росагролизинга» Леонид Орсик (умер в 2009 году) и Елена Скрынник. Он также утверждает, что все эти годы, не скрываясь, жил в Липецке и Подмосковье, а об интересе силовиков к себе узнал, когда решил отправиться на СВО в составе ЧВК «Вагнер». Попав в СИЗО, он пытался заключить контракт с Минобороны, но получил отрицательный отзыв ФСБ.

«Мы сейчас будем обжаловать как продление меры пресечения, так и препятствие со стороны ФСБ в отправке нашего клиента на фронт, поскольку ранее следствие наше соответствующее ходатайство удовлетворило»,— сказал господин Юнусов. По его словам, он надеется, что последний вопрос удастся также поднять и в суде при рассмотрении дела по существу.

Адвокат также отметил, что объем материалов уголовного дела господина Донских обещает быть очень внушительным, но защита не намерена тратить много времени на их изучение, хотя закон это и позволяет. В окружении экс-чиновника также говорят, что он не испытывает иллюзий относительно исхода судебного процесса с учетом количества лет, прошедших со времени заключения договоров с «Росагролизингом», уже вынесенных приговоров и смерти некоторых свидетелей. «Олег считает себя абсолютно невиновным, но не видит сейчас другого способа как-то отстоять свое честное имя, кроме как отправиться на СВО»,— подчеркнули в окружении господина Донских.

Сергей Сергеев