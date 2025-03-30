Дональд Трамп помиловал главу Nikola

Тревор Милтон, приговоренный к четырем годам тюремного заключения за обман инвесторов Nikola, помилован Дональдом Трампом. Соответствующий указ был подписан президентом США в минувшую пятницу, 28 марта.

«Сегодня я получил полное и безоговорочное помилование от самого Дональда Трампа. Он позвонил мне лично, чтобы сообщить об этом»,— написал господин Милтон в своем профиле в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Власти США начали расследование в отношении Nikola Motors осенью 2020 года, проверяя жалобу фирмы Hindenburg Research. Та заявляла, что руководство Nikola ввело инвесторов в заблуждение, приведя в своих отчетах «десятки» ложных утверждений о технологических разработках, чтобы привлечь к сотрудничеству других автомобильных производителей. Вскоре после начала расследования господин Милтон покинул компанию. В октябре 2022 года он был признан виновным в обмане инвесторов, а в конце 2023 года приговорен к четырем годам тюрьмы.

Сама Nikola Motors в феврале 2025 года подала на банкротство в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США. Кроме того, производитель электропикапов и грузовиков подал заявку на проведение аукциона, на котором будет распродана часть активов компании.

Согласно данным Федеральной избирательной комиссии США, Тревор Милтон и его жена пожертвовали более $1,8 млн в фонд кампании господина Трампа менее чем за месяц до ноябрьских выборов президента.

Кирилл Сарханянц