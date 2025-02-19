Производитель электрогрузовиков Nikola подал на банкротство

Nikola Corp. объявила, что подала заявление в Суд по делам о банкротстве округа Делавэр в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве США. Кроме того, производитель электропикапов и грузовиков подал заявку на проведение аукциона, на котором будет распродана часть активов компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nikola Фото: Nikola

Компания уточнила, что на ее счетах сейчас $47 млн наличных средств. Она планирует продолжать предоставлять определенные услуги по обслуживанию и сервисной поддержке уже проданных грузовиков, но только до конца марта. После этого компании понадобится финансовая помощь для продолжения операционной деятельности.

Nikola была основана в 2014 году, а в июне 2020 года ее рыночная стоимость достигла $30 млрд. Однако в сентябре того года американская аналитическая компания Hindenburg Research опубликовала доклад, в котором обвинила руководство Nikola в том, что оно ввело инвесторов в заблуждение. В расследовании говорилось, что компания приводила в своих отчетах «десятки» ложных утверждений о технологических разработках, чтобы привлечь к сотрудничеству других автомобильных производителей. Акции производителя после этого рухнули, а власти США начали расследование в отношении компании и ее основателя Тревора Милтона. Тот подал в отставку сразу после публикации расследования, а в декабре 2023 года Милтон был приговорен к четырем годам тюремного заключения за обман инвесторов.

Сама компания испытывала серьезные финансовые проблемы в последние месяцы и искала инвестора или потенциального покупателя. Однако эти поиски успехом не увенчались.

Кирилл Сарханянц