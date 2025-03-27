Полиция задержала владелицу интернет-магазина по продаже наркотиков в Петербурге

Сотрудники правопорядка задержали в доме 20 по улице Десантников 40-летнюю владелицу интернет-магазина по продаже запрещенных веществ, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Оперативники установили, что организатор площадки самостоятельно занималась сбытом наркотиков через «закладки». В ходе личного досмотра у нее изъяли 15 свертков общей массой около 30 гр. Экспертиза установила, что в одном из пакетиков была «синтетика».

Следом полицейские изъяли на территории Красносельского и Кировского районов города 14 «закладок». По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 п. «г» ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в доме на улице Салова накрыли наркоферму с 58 кустами конопли. По подозрению в культивации запрещенных растений задержали 51-летнего жителя Невского района.

Андрей Маркелов