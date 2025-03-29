Wildberries в 2024 году нарастила чистую прибыль в 3,5 раза

По итогам 2024 года чистая прибыль РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) по РСБУ выросла более чем в 3,5 раза в годовом выражении, до 104 млрд руб. Доход продавцов платформы увеличился на 44%, до 2,9 трлн руб. сообщает ТАСС со ссылкой на отчетность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Объем инвестиций компании превысил 150 млрд руб., включая вложения в логистическую и IT-инфраструктуру, а также в развитие рекламного инвентаря группы. В этом году компания рассчитывает удвоить этот показатель. В сегменте e-commerce в России оборот превысил 4,1 трлн руб., показав рост на 60% год к году.

В июне 2024 года Wildberries объявила об объединении с оператором наружной рекламы Russ (ООО «Русс Аутдор») для создания цифровой торговой платформы. В июле зарегистрировали СП — ООО РВБ: 65% в нем получило ООО «Вайлдберриз», 35% — ООО «Стинн» (владелец «Русс Аутдор»). По итогам прошлого года число пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries в России выросло на 35%, до 45,8 тыс.

О снижении интереса к открытию ПВЗ — в материале «Ъ» «Заказы разошлись по пунктам».