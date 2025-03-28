Главные новости за 28 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Власти Сочи прокомментировали обрушение потолка в Зимнем театре. Инцидент не повлияет на работу учреждения.

Проектирование автотрассы Сочи — Джубга планируют завершить в следующем году. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«КамаТрансОйл» требует 200 млн рублей за утрату танкера в Керченском проливе.

В больницах Крыма остаются 19 пострадавших в ДТП с автобусом. Медики продолжают оказывать помощь жертвам аварии.

Свыше 200 домов Краснодара оказались без отопления из-за аварии на теплотрассе.

В магазинах «Светофор» в Адыгее изъяли 65 партий небезопасной продукции. Проверки выявили несоответствие требованиям безопасности.

Водолазы подтвердили герметичность затонувших танкеров в Керченском проливе. Осмотр показал, что утечек топлива нет.

Адыгея увеличит площади садов на треть к 2027 году.

Курортный парк Горячего Ключа преобразят по трехъярусной концепции.