Власти Сочи прокомментировали обрушение штукатурки в Зимнем театре

В Сочи произошло частичное обрушение штукатурки фасада Зимнего театра. В пресс-службе городской администрации сообщили «Ъ-Сочи», что инцидент не повлиял на работу учреждения, а пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По данным мэрии, доступ к аварийному участку был закрыт еще в 2022 году после выявления признаков разрушения. Устранение последствий запланировано на первую декаду апреля, финансирование работ будет осуществляться за счет внутренних средств муниципального учреждения. В настоящее время ведется подготовка сметной документации.

Зимний театр, построенный в 1937 году, имеет статус памятника архитектуры федерального значения. В рамках подготовки к реставрации проведена историко-культурная экспертиза, а также получено положительное заключение государственной экспертизы. На проектно-изыскательские работы из муниципального бюджета выделено 47,4 млн руб.

Проектирование осуществлялось с применением 3D-моделирования, что позволило точно рассчитать объем реставрационных работ. В настоящее время специалисты согласовывают источники финансирования, при этом предварительная стоимость проекта оценивается в 3,5 млрд руб.

Вячеслав Рыжков