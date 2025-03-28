«КамаТрансОйл» требует 200 млн рублей за утрату танкера в Керченском проливе

Арбитражный суд Пермского края 8 апреля начнет рассмотрение иска компании «КамаТрансОйл» к «Кама Шиппинг» о взыскании 200 млн руб. за утрату танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в Керченском проливе. Об этом стало известно из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По материалам дела, «КамаТрансОйл» передал танкер для перевозки нефтепродуктов ответчику по договору аренды без экипажа от 8 февраля 2016 года. В ходе предыдущих разбирательств в арбитражном суде Краснодарского края по иску ФГБУ «Морспасслужба» компания «Кама Шиппинг» не признала ответственность за инцидент, заявив, что является лишь торгово-чартерным фрахтователем.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» затонули 15 декабря 2024 года. В результате происшествия один моряк погиб, остальной экипаж эвакуировали. По данным экстренных служб, суда перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. Катастрофа привела к разливу нефтепродуктов в акватории Черного моря. По информации Минтранса РФ, в море находится 3,1 тыс. тонн мазута. Для координации ликвидации последствий происшествия создана правительственная комиссия.

Анна Гречко