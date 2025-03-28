Курортный парк Горячего Ключа преобразят по трехъярусной концепции

В 2025 году в Курортном парке Горячего Ключа продолжается благоустройство, предусматривающее разделение территории на три вертикальных яруса. Точные сроки завершения работ пока не уточняются, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе администрации города.

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На первом уровне, примыкающем к площади с аркой, планируется разместить торговые точек по обеим сторонам. Основной задачей проекта является упорядоченное размещение павильонов и кафе-бистро при максимальном сохранении многолетних деревьев.

В мэрии подчеркнули, что после завершения благоустройства территории павильоны возобновят деятельность в новой зоне с единым архитектурным стилем.

Целебный (Курортный) парк в Горячем Ключе — это благоустроенная территория, где доступны природные лечебные ресурсы, включая минеральные воды и термальные источники. В парке действует питьевая галерея, построенная в 1979 году, с хлоридно-натриевыми водами под номерами 21, 58 и 104. Температура воды составляет 38–45°C. Объект ежедневно принимает до 3 тыс. посетителей.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в 2025 году в Краснодарском крае благоустроят более 100 общественных территорий. Работы выполнят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Анна Гречко