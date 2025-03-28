Свыше 200 домов Краснодара остались без отопления из-за аварии

Более 200 многоквартирных домов на семи улицах Краснодара остались без теплоснабжения из-за утечки на тепловой камере. Авария произошла вблизи дома по ул. Старокубанской, 120, сообщает городской МЦУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ресурс отсутствует в домах на улицах: 2-й проезд Стасова, 2-я Пятилетка, Айвазовского, Бургасская, Сормовская, Ставропольская, Старокубанская, Димитрова, Селезннва и Стасова. Специалисты ООО «Краснодартеплоэнерго» уже приступили к обследованию и вскрытию тепловой камеры для определения конкретного места аварии.

Информация о сроках завершения ремонтных работ и возобновления подачи теплоносителя пока не сообщается.

Анна Гречко