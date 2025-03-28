Водолазы подтвердили герметичность затонувших танкеров в Керченском проливе

Фрагменты танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», затонувшие ранее в Керченском проливе, сохраняют прежнее состояние, нарушений герметизации не обнаружено. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

«Водолазы продолжают мониторинг и контроль состояния затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Проведенные осмотры всех затонувших фрагментов показывают, что фрагменты находятся в прежнем состоянии. Нарушений герметизации не выявлено»,— говорится в официальном сообщении.

Специалисты регулярно проверяют суда для предотвращения возможных экологических последствий после крушения танкеров в Черном море.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что владелец затонувшей «Волгонефти-212» намерен судиться с фрахтователем на 200 млн руб. Заседание состоится 8 апреля в Арбитражном суде Пермского края.

Нурий Бзасежев