Адыгея увеличит площади садов на треть к 2027 году

Власти Адыгеи планируют увеличить площади садов в республике на 31% к 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Местные садоводы заложат 400 га насаждений в 2025 году, 500 га в 2026 году и 600 га в 2027 году. На высадку многолетних насаждений в текущем году будет направлено 296,2 млн руб.

По данным на декабрь 2024 года, плодово-ягодными культурами в республике занято 4,7 тыс. га. С учетом планируемых посадок площади под садами увеличатся к 2027 году.

Заместитель председателя кабмина Адыгеи Махмуд Тлехас отметил, что программа развития сельского хозяйства предусматривает льготное кредитование, субсидии на закладку сада, проведение уходных работ за многолетними насаждениями и возмещение затрат на строительство фруктохранилищ.

По проекту мелиорации в 2025 году запланированы работы на площади 662,3 га, на что выделят 101,2 млн руб. Индивидуальная программа социально-экономического развития Адыгеи включает субсидии для начинающих крестьянских хозяйств на выращивание ягодных культур в размере 100 млн руб.

«Сегодня для нас приоритетной задачей является изменение структуры сельского хозяйства в сторону интенсификации за счет закладки многолетних насаждений и развития мелиорации»,— заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Руководитель республики также предложил создать в регионе собственные питомники и рекомендовал садоводам рассмотреть варианты сотрудничества с местными перерабатывающими предприятиями.

Анна Гречко