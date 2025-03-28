В больницах Крыма остаются 19 пострадавших в аварии с автобусом

В Республике Крым в больницах продолжают находиться 19 пострадавших пассажиров, которые были в автобусе, попавшем в аварию с фурой. Об этом пишет «РИА Новости Крым» со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Все пациенты находятся в больнице под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как удовлетворительное и стабильное.

24 марта в районе села Укромное произошла авария. Водитель автобуса врезался в припаркованный у обочины большегруз с прицепом, груженным зерном. В результате столкновения пострадали 43 человека и погибли трое мужчин и трое женщин. По факту случившегося возбуждено два уголовных дела.

Алина Зорина