Петербургская компания заплатит штраф в полмиллиона за коррупционное нарушение

Согласно постановлению Всеволожского городского прокурора Ленинградской области, компания из Петербурга ООО «Автоплюс» (заявленный вид деятельности — оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями) должна будет выплатить крупный штраф за совершение коррупционного правонарушения.

Как сообщили в надзорном ведомстве, было установлено, что представитель ООО «Автоплюс» в целях увеличения количества заявок на аренду техники в рамках соглашения между компанией и ООО «КВС-Строй» передал представителю последнего денежные средства в размере 186 тыс. рублей.

Городская прокуратура возбудила по данному факту дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юрлица).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 16 по Всеволожскому району Ленобласти ООО «Автоплюс» было признано виновным, компании назначен штраф в размере 500 тыс. рублей. Исполнение постановления суда находится на контроле городской прокуратуры, отметили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге аннулировал лицензию на обращение с отходами ООО «СИГМА». Причиной для такого решения стал факт сброса представителем компании жидких отходов в городскую систему канализации.

Андрей Цедрик