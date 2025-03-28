Вдов оставляют у руля

Правительство по поручению президента подготовило законопроект, разрешающий вдовам погибших на СВО военных пользоваться принадлежавшими супругам автомобилями до вступления в наследство. Сейчас транспортные средства снимаются с учета в связи со смертью собственника: ездить на них нельзя, за это нарушение можно лишиться прав. Эксперты призывают доработать документ, чтобы таким правом могли воспользоваться дети и родители погибших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Правительство внесло в Госдуму поправки к Гражданскому кодексу, закону «О государственной регистрации транспортных средств» и «Основам законодательства о нотариате».

Согласно этим новеллам, супруга (или супруг) погибшего во время специальной военной операции, сможет получить у нотариуса свидетельство на временное пользование автомобилем, который принадлежал военнослужащему.

На основании этого документа можно будет поставить автомобиль на временный учет и пользоваться им до оформления наследства. Заявитель должен будет предоставить нотариусу свидетельство о регистрации или ПТС, а также ОСАГО (в котором супруга указана в качестве лица, допущенного к управлению).

Нотариус должен будет среди прочего проверить факт гибели наследодателя в связи с участием в СВО. Законопроект предусматривает различные ситуации, связанные с пользованием автомобилем погибшего. Например, если машина погибшего военного находится во владении «третьих лиц», то супруга будет в праве «истребовать» у них автомобиль и документы. Вдова, получившая машину в пользование, также будет нести ответственность за причинение вреда автомобилю перед «лицами», которым машина перейдет впоследствии по наследству.

Сейчас на участников СВО распространяется общее правило: в случае смерти владельца ГИБДД прекращает учет автомобиля, в результате пользоваться им нельзя (санкция за нарушение — штраф в 800 руб., при повторном случае — лишение прав на срок до трех месяцев).

Таким образом, супруги погибших военнослужащих минимум полгода (до вступления в наследство) не могут использовать автомобиль, в том числе для перевозки детей «в образовательные и медицинские учреждения», поясняют в правительстве. Как сказано в пояснительной записке, жалобы от вдов по этому поводу уже поступали уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. В пресс-службе омбудсмена “Ъ” рассказали, что подобные письма начали поступать в 2024 году, после чего было направлено обращение к президенту РФ с просьбой урегулировать ситуацию. Владимир Путин поручил правительству разработать законопроект 1 июля 2024 года.

Адвокат Ярослав Земсков (адвокатское бюро БВМП) считает поправки актуальными, но считает необходимым расширить их действие. «Правом на использование авто предлагается наделить только пережившего супруга, тогда как гражданское законодательство относит к числу наследников первой очереди еще и детей, которые на момент гибели родителя могут иметь право управления транспортным средством и быть допущенными к управлению автомобилем, а также родителей погибшего»,— говорит он. Норма, согласно которой вдова погибшего должна быть вписана в ОСАГО, также накладывает определенные ограничения, считает адвокат, потому что бывают ситуации, когда в полис был вписан один только супруг.

Имеет смысл распространить законопроект на супругов всех умерших автовладельцев, предоставив им право пользоваться транспортным средством с момента начала производства по наследственному делу наследства и до момента выдачи свидетельства о праве на наследство, добавляет управляющий партнер Maximova & partners Ольга Максимова.

Иван Буранов