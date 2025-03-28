Softbank готова вложить в разработку ИИ в США $1 трлн

SoftBank Group хочет построить роботизированный промышленный парк в США и готова нарастить инвестиции в сферу разработки ИИ в стране до $1 трлн, сообщает Nikkei.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Issei Kato / File photo / Reuters Фото: Issei Kato / File photo / Reuters

Основатель и генеральный директор SoftBank Масаёси Сон предположительно сейчас находится в США, чтобы обсудить детали своих инвестиционных планов с администрацией Дональда Трампа.

Как отмечает агентство, SoftBank хочет использовать на новых заводах роботов, оборудованных искусственным интеллектом. Автономные роботы должны помочь решить проблему нехватки рабочей силы в стране, пишет Nikkei.

В январе Дональд Трамп объявил о создании Stargate — совместного предприятия OpenAI, Oracle и SoftBank, которое займется развитием ИИ в стране. Тогда же было объявлено о «немедленном вложении» участниками проекта $100 млрд в развитие ИИ. При этом господин Трамп отметил, что эта сумма не учитывает более ранние обещания SoftBank инвестировать $100−200 млрд в развитие ИИ в США.

Кирилл Сарханянц