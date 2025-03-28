Евгений Солнцев вступил в должность врио губернатора Оренбуржья

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров представил Евгения Солнцева в должности временно исполняющего обязанности губернатора Оренбургской области. Церемония состоялась в пятницу, 28 марта. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Солнцев

Фото: пресс-служба президента РФ Евгений Солнцев

Фото: пресс-служба президента РФ

Игорь Комаров отметил, что Евгению Солнцеву предстоит сосредоточиться на решении ряда ключевых целей в регионе, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным. В их число входит обеспечение стабильной работы оборонно-промышленного комплекса, увеличение доходов граждан и «укрепление коммуникации власти и жителей».

В свою очередь Евгений Солнцев сказал, что в ближайшее время его ждет знакомство с регионом. После церемонии он провел ряд рабочих встреч.

Евгений Солнцев был назначен врио главы Оренбуржья в среду, 26 марта. До этого он два года руководил правительством ДНР.

Георгий Портнов