Штраф за парковку на тротуарах в столицах РФ может вырасти до 5 тысяч рублей
Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили увеличить штрафы за парковку машин на тротуарах в Петербурге и Москве с 3 до 5 тыс. рублей, в регионах — до 1 до 3 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба партии 28 марта. В ближайшее время законопроект направят на заключение в правительство России, а затем внесут на рассмотрение в нижнюю палату парламента.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Авторы инициативы подчеркивают, что на сегодняшний день стоянка на тротуаре разрешена только в местах, обозначенных знаком «парковка» и информационными табличками. Злостных нарушителей представители ЛДПР предлагают наказывать на сумму до 7,5 тыс. рублей в столицах и до 5 тыс. рублей в регионах.
Представители партии добавили, что нередко подобные ситуацию возникают из-за недостаточного количества парковочных мест вблизи жилых домов и объектов социальной инфаструктуры. В связи с этим они готовят готовят предложение проработать вопрос о создании достаточного количества парковок у строящихся жилых зданий.
Ранее «Ъ» сообщал, что Госдума отклонила законопроект о скидке в размере 50% на штраф за неоплату парковки.