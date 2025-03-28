Капремонт воронежского дворца спорта «Юбилейный» продолжит «Стройгрупп»

В Воронеже признали несостоявшимся конкурс по выбору подрядчика для продолжения капремонта дворца спорта «Юбилейный» на улице Карла Маркса. Такое решение приняли в связи с поступлением только одной заявки на участие в торгах. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Конкурсная комиссия решила заключить договор с единственным участником — неким ООО «Стройгрупп», предложившим выполнить работы по начальной цене в 34,5 млн руб.

Со следующего дня после заключения договора до 31 августа 2025 года подрядчику предстоит отремонтировать кровлю, помещения и контрольно-пропускные участки на территории спорткомплекса.

В апреле 2023 года контракты на капремонт «Юбилейного» за 104,5 млн руб. в сумме получили ООО «Стройгрупп» (регион регистрации не называется) и ООО «Делк» концессионера парков «Дельфин» и «Танаис» Эдуарда Толоконникова. В июле того же года стало известно, что на реконструкцию дворца спорта из регионального бюджета выделят еще 25 млн руб.

В январе 2024 года с местным ООО «Энергоинжиниринг» заключили контракт на обновление электроподстанции дворца спорта за 50,8 млн руб. В марте ООО «Стройгрупп» получило подряд на очередной этап капремонта «Юбилейного» за 23,1 млн руб., в мае — еще один на 90,9 млн руб.

Алина Морозова