В Воронеже ищут подрядчика для капремонта спорткомплекса «Юбилейный»

Муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс “Юбилейный”» выбирает подрядчика для капремонта за 34,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Со следующего дня после заключения договора до 31 августа 2025 года подрядчику предстоит отремонтировать кровлю, помещения и контрольно-пропускные участки на территории спорткомплекса.

Подрядчика выберут в ходе конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заявки на участие можно подавать до 24 марта. Итоги планируется подвести 26 марта.

На этой неделе стало известно, что в воронежском Павловске ищут подрядчика по благоустройству набережной.

Юрий Голубь