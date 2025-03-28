Наследник миллиардного бизнеса отправлен в СИЗО за ДТП в Новосибирске

Центральный райсуд Новосибирска заключил под стражу на два месяца 19-летнего барнаульца Никиту Заставнюка — виновника ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области. Таким образом, суд отказал стороне защиты, ходатайствовавшей об избрании меры пресечения своему клиенту в виде домашнего ареста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», авария произошла 26 марта около 23:47 в центре Новосибирска. По данным ГАИ региона, водитель BMW X6 выехал на регулируемый перекресток Красного проспекта и улицы Гоголя на запрещающий сигнал светофора и врезался в Hyundai Solaris. В ДТП погибли два человека, находившиеся в Hyundai. Еще трое — пострадали. В отношении виновника возбуждено дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Господин Заставнюк признал свою вину.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Никита Заставнюк — собственник алтайской ООО «Производственная компания "Геркулес"», которое в 2009 году основал его отец Сергей Заставнюк (умер в 2023 году). Организация специализируется на закупке и переработке зерновых культур. В 2024 году выручка предприятия превысила 3,1 млрд руб., чистая прибыль — 114 млн руб.

Михаил Кичанов