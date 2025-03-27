Два человека погибли в ДТП в центре Новосибирска, еще трое пострадали

В Новосибирске на Красном проспекте два человека погибли в ДТП. По данным ГАИ региона, авария произошла 26 марта около 23:47 по местному времени.

Предварительно установлено, что водитель BMW X6 выехал на регулируемый перекресток ул. Красный проспект и ул. Гоголя на запрещающий сигнал светофора. В результате чего иномарка врезалась в Hyundai Solaris.

В ДТП погибли два человека, находившихся в Hyundai. Еще трех доставили в больницу. Следователями возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 6 ст. 264 УК РФ). Прокуратура поставила на контроль ход расследования, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Александра Стрелкова