Судно на воздушной подушке опрокинулось в районе Невской губы Финского залива

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку после инцидента с судном на воздушной подушке в Финском заливе. Происшествие случилось в четверг, 27 марта.

Как сообщили в СЗТП, плавсредство опрокинулось в районе Невской губы Финского залива в Петербурге. Пассажиров благополучно доставили на берег силами поисково-спасательной службы. Обошлось без пострадавших, судно также не повреждено.

В настоящий момент Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта, уточнили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что со льда Финского залива близ Балтийского бульвара в Петербурге эвакуировали 28 рыбаков.

Андрей Цедрик