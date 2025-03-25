В Красносельском районе Петербурга из-за промоины со льда Финского залива близ Балтийского бульвара эвакуировали 28 рыбаков. Они находились на расстоянии примерно 500 метров от берега и не могли вернуться назад самостоятельно, сообщили 25 марта в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

На сушу любителей подледного лова доставили спасатели Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга с помощью катера на воздушной подушке. О наличии пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Ранее «Ъ-СПб» писал об операции по спасению троих рыбаках, оказавшихся на дрейфующей льдине в Онежском озере в Подпорожском районе Ленобласти.

Андрей Цедрик