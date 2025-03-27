Главные новости за 27 марта. Сочи

Суд отправил под домашний арест 40-летнюю местную жительницу, которая по доверенности сняла 3 млн руб. со счета бывшего мужа без его ведома. Деньги должны были пойти на лечение пострадавшего от нападения собак в Сочи мальчика.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал российского лыжника и биатлониста Николая Полухина за нарушение антидопинговых правил на зимних Паралимпийских играх 2014 года в Сочи. Все результаты спортсмена на соревновании аннулированы.

В 2024 году сотрудники таможенного поста на российско-абхазской границе возбудили восемь уголовных дел по контрабанде табака. Это в четыре раза больше, чем годом ранее, когда сотрудники таможни на границе с Абхазией возбудили только два уголовных дела.

Прокуратура Центрального района Сочи начала проверку после того, как 14-летняя семиклассница случайно поранила себя канцелярским ножом в школе, расстроившись из-за контрольной работы по математике.

Прирост цен на элитную жилую недвижимость в Сочи в 2025 году может составить 5–7%. Это выше, чем аналогичные показатели Дубая, Нью-Йорка и Женевы.

Сочинские таможенники совместно с ФСО и ГИБДД изъяли автомобиль BMW-116 с абхазскими номерами, незаконно переданный гражданину РФ с просроченным сроком временного ввоза и поддельными документами.

Научные эксперты подтвердили отсутствие угрозы для побережья Сочи после разлива мазута в Керченском проливе благодаря защите естественных морских течений. Местные власти продолжают ежедневный мониторинг акватории.

Власти Сочи ожидают принять около 350 тыс. отдыхающих в период майских праздников. Ожидаемая загрузка гостиниц и санаториев составит 80%.