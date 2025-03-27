Экологическая обстановка в Сочи остается безопасной после разлива мазута

Научные эксперты подтвердили отсутствие угрозы для побережья Сочи после разлива мазута в Керченском проливе благодаря защите естественных морских течений, при этом местные власти продолжают ежедневный мониторинг акватории. Об этом сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина

Сочинские курорты не подвергнутся негативному воздействию после разлива мазута в Керченском проливе. К такому выводу пришли специалисты научно-исследовательского центра «Морские берега» и Субтропического научного центра РАН совместно со службами экологического контроля.

«Никаких очевидных угроз от разлива мазута в Керченском проливе для нас не было и нет»,— заявили эксперты по итогам консультаций. По их данным, Сочи и близлежащие курортные зоны находятся под естественной защитой морских течений, которые предотвратят проникновение загрязнений даже при неблагоприятных ветровых условиях.

На территории курорта в превентивных целях проводится комплексное обследование акватории. Оно включает визуальный осмотр побережья, анализ проб морской воды по гидрохимическим показателям и водолазное обследование морского дна.

Местные власти распорядились продолжать ежедневный экологический мониторинг. Открытие пляжного сезона запланировано на май 2025 года, и Сочи готовится принимать туристов в обычном режиме.

Мария Удовик