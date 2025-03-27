Российского спортсмена Николая Полухина лишили медалей Паралимпиады-2014 в Сочи

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал российского лыжника и биатлониста Николая Полухина за нарушение антидопинговых правил на зимних Паралимпийских играх 2014 года в Сочи. Все результаты спортсмена на соревновании аннулированы, сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Чалабов Фото: Константин Чалабов

«Независимый антидопинговый трибунал МПК признал Николая Полухина виновным в нарушении антидопинговых правил на Паралимпийских играх в Сочи, а его индивидуальные результаты на этом мероприятии были аннулированы. Обвинения возникли в результате расследования МПК доказательств, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством»,— говорится в сообщении комитета.

На Паралимпиаде-2014 42-летний россиянин завоевал две золотые медали — в смешанной эстафете в лыжных гонках и гонке на 15 км в биатлоне, а также две серебряные награды в биатлоне.

МПК уточнил, что последствия нарушения касаются только Игр в Сочи. Дальнейшие санкции определят Международная федерация лыжного спорта и сноуборда вместе с Международным союзом биатлонистов.

Спортсмен подал апелляцию на решение в Спортивный арбитражный суд, однако отозвал ее в марте 2025 года, не выплатив аванс на покрытие судебных издержек.

Господин Полухин является обладателем шести наград Паралимпийских игр-2010 в Ванкувере — одной золотой, четырех серебряных и одной бронзовой. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Дружбы.

Мария Удовик