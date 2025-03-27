В Сочи примут 350 тысяч туристов на майские праздники
Власти Сочи ожидают принять около 350 тыс. отдыхающих в период майских праздников. Об этом сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
Представители Сочи отчитались губернатору Вениамину Кондратьеву о мерах по обеспечению безопасности в период майских праздников. Доклад был представлен на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба.
По прогнозам, в первую декаду мая курорт посетит около 350 тыс. туристов. Ожидаемая загрузка гостиниц и санаториев составит 80%, а некоторые популярные объекты размещения будут заполнены почти на 90%.
Для гостей и жителей города подготовлена праздничная программа на Первомай и День Победы с учетом действующих требований безопасности. Общественный порядок обеспечат сотрудники Росгвардии, полиции, казаки и дружинники. Под круглосуточную охрану возьмут 22 крупнейших мемориальных комплекса.
Места массового скопления людей будут контролировать лицензированные охранники, кинологи, бригады «Скорой помощи» и сотрудники ДПС. Схемы взаимодействия, маршруты патрулирования и необходимые ресурсы были утверждены на городском АТК две недели назад.
Дополнительно будут выполнены поручения губернатора о продлении работы общественного транспорта на Пасху и особом внимании к санитарному состоянию кладбищ и подъездным путям к ним на Радоницу.