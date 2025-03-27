Таможенники Сочи конфисковали BMW с поддельными документами

Сочинские таможенники совместно с ФСО и ГИБДД изъяли автомобиль BMW-116 с абхазскими номерами, незаконно переданный гражданину РФ с просроченным сроком временного ввоза и поддельными документами. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Транспортное средство, зарегистрированное на территории Республики Абхазия, было временно ввезено через таможенный пост МАПП Адлер Краснодарской таможни для личного пользования. Срок временного ввоза истек в мае 2023 года, однако автомобиль не был вывезен за пределы таможенной территории ЕАЭС и не прошел необходимые таможенные процедуры.

В нарушение законодательства машина была передана в пользование гражданину РФ. При проверке водитель предъявил недействительные таможенные документы. Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку.

По этому факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ (невывоз с таможенной территории Таможенного союза физическими лицами временно ввезенного транспортного средства в установленные сроки). Материалы о подделке документов переданы в УВД по Сочи.

Таможенная служба напоминает, что нарушения режима временного ввоза и незаконные операции с временно ввезенными транспортными средствами могут повлечь административную или уголовную ответственность, в том силе возможную конфискацию автомобиля.

«Ъ-Сочи» писал, что таможенники курорта передали Минобороны РФ два конфискованных минивэна Toyota Alphard, изъятых на российско-абхазской границе. С начала СВО военным передали 31 транспортное средство.

Мария Удовик