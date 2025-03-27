В Сочи школьница получила ранение руки после контрольной работы

Прокуратура Центрального района Сочи начала проверку после того, как 14-летняя семиклассница случайно поранила себя канцелярским ножом в школе, расстроившись из-за контрольной работы по математике. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 14-летняя ученица утром 26 марта 2025 года расстроилась после контрольной работы по математике, которую не смогла решить. Девочка увлекается моделированием фигурок из пластика и имела при себе в пенале канцелярский нож. Сидя на лавочке, она намеревалась разрезать шпаргалки для контрольной, но по неосторожности случайно поранила руку острым лезвием, которое находилось в открытом виде. Испугавшись, школьница немедленно обратилась к учителю. Вены при порезе не были задеты.

Отмечается, что подросток воспитывается в благополучной семье и не состоит на учете в полиции.

В рамках проверки прокуратура оценит действия образовательного учреждения и органов системы профилактики. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Мария Удовик