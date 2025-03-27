Число уголовных дел по контрабанде табака на границе с Абхазией выросло в 4 раза

В 2024 году сотрудники таможенного поста на российско-абхазской границе возбудили восемь уголовных дел по контрабанде табака. Это в четыре раза больше, чем годом ранее, когда сотрудники таможни на границе с Абхазией возбудили только два уголовных дела. Всего в 2024 году в регионе ответственности службы по Сочи Краснодарской таможни возбуждено 32 уголовных дела, в 2023 году — 18 уголовных дел, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Таможенные органы в Сочи в 2024 году выявили свыше 400 фактов незаконного перемещения табачной продукции, что на 107 случаев меньше, чем в 2023 году. По этим нарушениям в прошлом году было возбуждено 834 дела об административных правонарушениях, изъято 67 тыс. пачек сигарет. Годом ранее сотрудники таможенного поста выявили 522 факта, возбудили свыше 1 тыс. административных дел и изъяли 95 тыс. пачек сигарет.

Табачные изделия без обязательной маркировки пытаются провезти как в транспортных средствах, так и пешим порядком. Специалисты находят тайники с сигаретами под внутренней обшивкой грузовиков, в полостях салона, колесах, потолке, полу и переоборудованных бензобаках. Контрабандисты используют не только старые автомобили отечественного производства, но и иномарки премиум-класса, рискуя их конфискацией.

С 1 апреля 2024 года за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС алкогольной и табачной продукции стоимостью от 100 тыс. руб. введена уголовная ответственность, предусматривающая штраф от 300 тыс. до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок до пяти лет.

В регионе ответственности Службы по Сочи правоохранительные органы выявили 12 фактов незаконного перемещения наркотических, сильнодействующих и психотропных веществ, что более чем в два раза превышает показатель 2023 года (пять случаев). На границе с Абхазией пресекли две попытки незаконного перемещения сильнодействующих веществ, по которым возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда).

Нарушители пытались спрятать запрещенные вещества в личных сумках, под одеждой, в салоне автомобиля и даже в головном уборе. Также отмечены случаи внутриполостного перемещения наркотиков.

Сумма административных штрафов на таможенном посту на границе с Абхазией в 2024 году составила около 6 млн руб., что на 2,5 млн руб. меньше, чем в предыдущем году (свыше 8,5 млн руб.).

Мария Удовик