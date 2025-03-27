Экс-жена отца пострадавшего от собак в Сочи мальчика помещена под домашний арест

Белореченский районный суд отправил под домашний арест 40-летнюю местную жительницу, которая по доверенности сняла 3 млн руб. со счета бывшего мужа без его ведома. Деньги должны были пойти на лечение пострадавшего от нападения собак в Сочи мальчика, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Белореченский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения для 40-летней местной жительницы. Женщина подозревается в совершении преступления по пункту «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Согласно представленным материалам, 24 марта подозреваемая, находясь в банковском отделении, воспользовалась доверенностью и без ведома бывшего супруга сняла с его счета 3 млн руб.

Следствие ходатайствовало о помещении женщины под домашний арест. Суд, приняв во внимание все обстоятельства дела, удовлетворил просьбу. Подозреваемой запрещено покидать территорию домовладения, общаться с участниками уголовного производства без разрешения следователя, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, а также использовать средства связи и интернет.

«Ъ-Сочи» писал, что основная медицинская помощь пострадавшему ребенку оказывается бесплатно, однако значительные расходы связаны с проживанием, реабилитацией, расходными материалами и другими нуждами. Семье продолжает помогать администрация Сочи, которая находится на постоянной связи с отцом, а также оказывает материальную поддержку.

Мария Удовик